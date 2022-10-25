萬聖節即將到來，台中市烏日、大肚、龍井區市議員候選人陳玄曄日前與團隊在日常的掃街拜票行程中加入萬聖節扮裝元素應景，從龍井的龍津夜市開始，沿路發送造型氣球、小禮物，進行為期一周的萬聖節掃街活動，盼在日漸緊張的選戰氣氛中，帶給鄉親一些歡樂、開心的感覺。

陳玄曄的掃街團隊紛紛裝扮了蜘蛛人、修女、如花、恐龍、藍戰士等各種腳色，陳玄曄則帶上水餃頭套。

陳玄曄表示，小朋友都很喜歡萬聖節，團隊成員也相當期待這次的扮裝掃街活動，他最希望在掃街拜票的過程中能為鄉親帶來驚喜與歡樂，看到小朋友們開心、期待的表情，就是最快樂的事情。

掃街團隊在夜市中非常醒目，逛夜市民眾反應也很熱烈，有人要求與「水餃哥哥」、蜘蛛人合照，更大排長龍等著領取造型氣球；夜市攤販也表示，陳玄曄來了這麼多次，這次裝扮讓他們非常驚喜，看了覺得很開心，也期待他未來當選，能用創意活絡地方經濟，讓大家的生活更快樂。