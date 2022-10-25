中共二十大閉幕後的首個交易日，市場反應冷淡，港股暴跌超過千點，創下13年來的新低，中概股也面臨巨大賣壓，追蹤數十家在美掛牌中概股走勢的那斯達克金龍指數更是一口氣暴跌14.43%，收在2013年4月以來最低點，背後原因則與大陸與香港經濟前景不確定性增加有關。

【1】港股殺紅眼 透露了什麼？

中共二十大閉幕後的第一個交易日，恒生指數重跌1,030點，跌幅重達6.36％，指數創2009年4月以來的新低，反映出二十大後，投資人對香港和大陸的經濟前景充滿疑問，也為積弱不振許久的香港股市埋下更多不確定。

【2】台積3奈米 傳獨吞蘋果新M2大單

雖然個人電腦（PC）市場需求低迷不振，但蘋果仍將在未來幾個月推出多款新機，而蘋果亦加速第二代Apple Silicon的M2處理器研發及量產，據外電及業界消息，蘋果M2處理器將大打核心戰，可能推出搭載48核心的最高階M2 Extreme搶攻高階PC及工作站應用，晶圓代工龍頭台積電可望獨吞3奈米晶圓代工大單。

【3】加速去中化 美科技廠 清查供應鏈IC出處

美國加速「去中化」！美國為了防堵中國，黑名單不斷擴大，業界傳出，微軟、戴爾率先要求供應鏈整理清單，詳列使用中的半導體有哪些來自中國IC設計公司、哪些IC由中國晶圓代工廠生產，並且要求供應鏈評估組裝產能離開中國所需時間。

【4】隔離理賠解套！產險業鬆口氣

中央疫情指揮中心24日宣布，11月7日起放寬四項防疫規定，其中一項即是「同住接觸者不論是否接種過三劑疫苗，將不再需要此項居家隔離」，此一新防疫規定讓防疫保單中的「隔離理賠」走入歷史，也讓產險業鬆了一口氣，估計防疫險前六大業者一家可少賠10億元。

【5】9月M1B、M2 再現死亡交叉

中央銀行24日公布9月貨幣總計數，其中M1B及M2年增率雙雙下滑至6.58％及6.83％，各創逾三年半及逾二年新低，且又轉為「死亡交叉」。但央行官員強調，目前資金環境仍充足。