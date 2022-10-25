休士頓太空人重返世界大賽，當地的知名豪賭客「床墊麥克（Mattress Mack）」投下1000萬美元重注（新台幣3.2億），如果太空人擊敗費城人，床墊麥克預計可贏得7500萬美元彩金（新台幣24.3億），將改寫運動投注史的紀錄。

「床墊麥克」本名麥英維爾（Jim McIngvale），他是休士頓的家具業老闆，運動投注除了是他的興趣，也是他做生意的策略。去年太空人也打進世界大賽，但是對手勇士很強，他只下注400萬美元，最後是勇士摘冠。2019年太空人對決國民，那次他下重注1300萬美元，結果是國民贏了。

雖然在投注站輸了不少，但是精明的床墊麥克還是靠著促銷活動賺回來，在他官網的促銷活動提到，購買特定品牌寢具滿3000美元，「如果太空人摘冠，你們就不必付錢了！」

買氣強強滾讓床墊麥克先賺了一筆，若是費城人摘冠讓他輸掉1000萬美元，從顧客身上也賺回本了。就算太空人獲勝必須送出免費家具，他也有7500萬美元彩金來支付。

床墊麥克除了是太空人球迷，也在美式足球超級盃、大學籃球下過重注，但是2017年太空人摘冠那次他下注較少，虧本送出價值1300萬美元的免費家具。床墊麥克告訴美媒CNN說，他總是在思考更新穎的促銷方式，他喜歡這種讓顧客一起感受樂趣的活動。