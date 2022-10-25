做完整形手術搭飛機，頭部傷口竟然爆炸噴血！一名金髮32J巨乳模特兒Weronika在土耳其做完角膜整形手術，醫師表示她術後恢復良好，搭機前還花了100美元、約台幣3232元取得醫師開的搭機證明，不料在飛機升上高空後，疑似因高空壓力大Weronika聽到腦袋一聲爆炸聲，耳後出現一道巨大傷痕，鮮血開始往下滴，非常痛苦撐完整趟飛行。

根據《紐約郵報》、《太陽報》報導，Weronika是成人色情影音平台OnlyFans的模特兒，有24吋細腰、50英寸翹臀，以及32J的傲人巨乳，她20日在影音社群平台TikTok回憶這段恐怖經歷，她與男友搭機前，在土耳其做了角膜整容手術，外科醫師將她的眼瞼外角切出一道傷口，再切開內外眥韌帶，將他們收緊並往斜上拉長，用縫線固定後再將切口縫合，外眼瞼處產生一個細長翅膀狀，傷口恢復後的眼型會形成光滑細長的模樣。

Weronika表示，外科醫師對她的術後復原狀況很滿意，她還在機場花了100美元（約台幣3232元）給機場醫師檢查得到搭機證明，上飛機前傷口都很好，「但我有不尋常的軟組織，比一般人腫得厲害，導致我登機後一個小地方的裂縫裂開了。」

Weronika懷疑搭飛機時頭部傷口會裂開，可能與高空中的壓力有關，指出凌晨2點搭機後機上很冷，醒來時非常痛苦，左耳後很痛，耳朵也痛，痛到失去知覺，正當她起身要去上廁所，突然聽見腦袋裡「碰」一聲巨響，「我感覺到一股熱熱液體順著脖子往下滴，很明顯那是血！」之後的飛行她用繃帶跟紙巾包住頭部止血，感覺到所有血液與組織液都流進了開刀的軟組織，整段飛行常痛苦。

但Weronika向粉絲保證，目前她的傷勢已經無礙，不會有生命危險。