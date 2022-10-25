南警針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方表示，已成立掃黑專責隊，將持續掃黑、肅槍及查賄制暴，淨化選前治安。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

年底大選將至，台南市警方自10月中旬起執行全台同步掃黑專案行動，針對暴力犯罪集團及非法槍械同步威力掃蕩，共檢肅5名治平對象、21名成員，合計到案26人，緝獲各式槍枝5枝、子彈175顆。警方表示，已成立掃黑專責隊，將持續掃黑、肅槍及查賄制暴，淨化選前治安。

專案成果部分，以黃姓主嫌為首之土方暴力勒索集團，覬覦龐大利益，暴力介入土地重劃及工程建案，向被害人恐嚇取財牟取不法利益，經由歸仁分局、第四分局、刑事警察大隊共同成立專案小組查處，並報請台南地檢署指揮偵辦，緝獲黃姓主嫌及3名共犯到案，查扣非制式衝鋒槍1枝、子彈69顆、犯罪組織服幟3件等證物。

第四分局日前接獲情資，施姓男子不滿店家服務態度，藉此號召旗下暴力犯罪集團成員砸店及毆傷店員，造成地方商家心生畏懼，經會同本局第六分局及刑事警察局偵查第八大隊偵五隊進行蒐證，歷時1月餘蒐證，發動專案查緝行動，順利查獲施姓犯嫌及3名共犯到案，查扣棍棒、刀械、手機等證物。

刑事警察大隊偵六隊獲報劉姓主嫌為首之詐欺、暴力犯罪集團，主要收入來源為詐騙所得及暴力取贖，並提供毒品予集團內車手施用、使用槍械威嚇及毆打加以控制多名被害人，經鎖定該集團據點監控蒐證，分持拘票、搜索票查獲劉嫌及6名共犯到案，查扣手機等證物。

新營分局與刑事警察大隊共同偵破胡姓主嫌為首之暴力犯罪集團，逮捕胡嫌及5名共犯到案，起獲非制式槍枝1枝、子彈6顆、鋁製棒球棒2支、開山刀1支、塑膠製棍棒1支、摺疊刀1支等證物。

玉井分局日前接獲劉姓男子平時擁槍自重情資，經布線多月深入追緝，順利查獲劉嫌持有非制式槍枝1枝、子彈5顆。全案以組織犯罪、詐欺、恐嚇取財及槍砲等罪移送偵辦。