曾由南韓女子天團2NE1身分出道的38歲女星朴春，過去曾經因禁藥風波淡出螢光幕前， 2019年回歸樂壇發行專輯後，人氣依然不滅，但卻被網友發現她的身材及臉蛋逐漸走樣，忽胖忽瘦。而不久前曾開心宣布減掉11公斤的她，近日受邀前往菲律賓參加「POPSTIVAL 2022」演出時，卻再度被發現她比以前更加圓潤，肢體動作也不像過去靈活，令粉絲們相當擔心她的健康。

朴春在本月21日受邀飛往菲律賓參加「POPSTIVAL 2022」的演出，令好久不見的粉絲相當期待，而她在現場也一連帶來多首經典歌曲嗨翻全場，不過她一登台就被粉絲發現她的臉蛋不僅比以前更加浮腫，身材也完全走樣，且演出時，朴春雖賣力熱舞，但肢體動作卻看起來相當吃力，就連蹲下的動作都下不去，粉絲們看了都相當擔憂，朴春演出的影片也在網路上瘋傳，網友紛紛留言「女王好好休息吧！感覺身體快要撐不下去了」、「身形怎麼又回到以前了呢！真是辛苦她了」、「朴春病了那麼久，看了真心疼」、「不管你變成怎樣，都是我的女神」。

對此，朴春的經紀公司D-Nation娛樂，事後也出面回應表示朴春的身體健康沒有出現異狀，目前她正在為減肥積極運動中，解除大眾的疑慮。但事實上，，朴春會在2014年陷入禁藥風波，疑似是從美國攜帶違禁藥物而被輿論扭曲為吸毒女星讓她遭到公司冷凍，人氣一落千丈，直到2018年簽入新東家，經檢方調查後發現她患有「注意力缺失症」（ADD），在美國是合法用藥最後以無罪論處置，才逐漸為她洗刷當年冤屈。