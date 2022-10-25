台北市日前豪雨成災，百齡橋下堤外停車場數十輛車遭淹，台北市長柯文哲因而挨批，民進黨台北市長候選人陳時中則稱，若他當市長絕不會關水門放給它淹，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸不懂相關規範，陳昨（24）日反嗆黃，「妳很懂，懂到市民的車被淹，是在懂瞎毀？」一番發言讓媒體人朱凱翔大感吃驚，直呼陳就是「霸」，諷刺他此話一出「又加分了。」

柯文哲因百齡橋下堤外停車場數十輛車泡水，引發外界批評，陳時中也痛批柯沒同理心，並稱若自己當選台北市長，堤外有人車絕不會關水門放給它淹，遭黃珊珊狠酸：「他應該不了解關水門有相關規範，如果不懂，應該搞清楚再來說。」

陳時中昨日反嗆黃珊珊，「說我不懂水門，我跟妳講我很懂啦，我不用懂瞎毀啦，我就懂我的車子不要被淹，這樣懂還不懂？」更加碼再嗆：「妳很懂，懂到市民的車被淹，是在懂瞎毀？」

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示：「我大阿中就是霸，又加分了！最新人設：水門提督陳大人。」此文獲得4000個讚，網友紛紛表示：「就愛大阿中這樣勇敢做自己，請繼續這樣的囂張跋扈嘿。」「派喔！」「最新人設：最懂水門的老男人！」「今天的人設是地痞流氓嗎？」「真是有夠霸氣，跟馬桶偷窺一樣霸。」