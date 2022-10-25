計程車司機詹侑儒2017年利用3名韓國女子來台包車旅遊機會，在乳酸飲料中下安眠藥，假好心送給3韓女飲用，迷昏3韓女後，趁她們昏睡期間，性侵其中1人，2018年他遭判囚7年4月確定，今年10月13日法務部核准假釋，檢方聲請假釋中保護管束，台灣高等法院裁准。可抗告。

41歲的詹侑儒，原隸屬「Jerry Taxi」車隊，專營韓國籍觀光客包車遊台，2017年1月12日，詹受僱載3名韓女觀光，趁3女不在車上時，將他看病取得的安眠藥，磨成粉末注射進3罐乳酸飲料內，好意供3女喝下。當時1人覺得有怪味吐掉，詹再趁清醒女子去逛夜市時，把昏睡的2女載到偏僻處，性侵其中1人。

3女當晚返回旅店，喝下詹男飲料的2女仍持續昏睡到隔天下午，清醒後3女聊天，遭性侵的被害人隱約想起遭詹男脫絲襪用手指性侵，隨即到超商買同款飲料試喝，發現根本沒苦味，才驚覺被下藥，趕緊報警，揪出詹某犯行。2018年最高法院依加重強制性交罪判囚7年4月確定。

詹男在2018年5月4日入監服刑，經台北監獄認定他需接受身心治療，今年第9次治療評估會議認定治療已具成效，且鑑定、評估其再犯危險有顯至降低，10月13日經法務部矯正署核准假釋，檢方聲請他假釋中付保護管束，高院審核後，認其聲請為正當裁定准許。