YouTuber「Gino勁宥」莊凱博於前年酒後在工作室性侵同公司的女網路平台實況主小美（化名），隔天女方顧及工作室和諧，私下相約商談，莊男又再次將其強拉至流理台強暴性交得逞，女方事後報警提告，莊男瞎辯是他未答應交往對方才提告，法官一二審依強制性交罪判刑4年10月，莊男不服提起上訴，最高法院日前駁回判決，全案確定。

據判決書指出，莊男與同事於2020年5月17日一同飲酒，莊男於凌晨3時許，趁飲酒結束後，其餘同事均返回後，手敲小美的房門，待她走出房門後，強吻她再將其強拉至客廳沙發上壓制、親吻及撫摸其胸部、下體等處，並指侵得逞；小美抗拒表示「你不是我男朋友，不要這樣碰我」，但莊男仍強拉她雙手，將她拖至廚房並抱到流理台上，強行性侵小美。

同年月18日晚間9時許，因小美顧及工作室和諧及不想讓家人知道，與莊男私下相約在工作室商談之際，莊男又再次將其強拉至流理台，性交得逞；小美事後不滿到醫院驗傷並報警提告，檢察官偵查起訴。

法院審理時，莊男坦承有與小美發生性行為，但矢口否認有何強制性交之犯行，辯稱雙方都是合意性交，更辯稱應該是第一次發生性行為後，因為他沒有馬上答應跟她交往，傷了她的心，才對他提告。

法官認為，經小美歷次偵訊之結證屬實，並有證人證述、兩人之對話訊息等各項證據可資補強，足以證明莊男之犯罪事實。法官依對於女子以強暴之方法而為性交2罪，判刑4年10月，莊男不服提起上訴，最高法院駁回判決，全案確定。

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