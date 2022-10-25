依據昨（24）日公布的一份最新民調，台北市長之戰三位競爭最激烈的候選人，以蔣萬安支持度最高，陳時中第二，黃珊珊第三。不過網紅「桃園孫先生」，昨在北市松山區也進行一項街頭民調，結果顯示，陳時中的得票吊車尾，遠低於其他兩位候選人。

根據《中廣．蓋洛普》昨（24）日所公布的最新台北市長民調顯示，國民黨候選人蔣萬安支持度為29.67%，排名第一；民進黨候選人陳時中以22.13%排名次之；無黨籍候選人黃珊珊排名敬陪末座，民調為17.42%。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，昨也前往北市松山區，以「台北市長支持誰？」為題進行街頭民調投票，而最終的結果為：蔣萬安31票、黃珊珊25票、陳時中17票。

投給蔣萬安的民眾認為蔣的形象比較好、做事很細心；投給黃珊珊的民眾表示黃比較沒有政黨包袱，她也是藍綠之外的選擇；投給陳時中的民眾則認為他敦厚。