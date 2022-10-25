半導體產業景氣出現劇烈反轉，連台積電也受到衝擊？傳出台積電總裁魏哲家昨（24日）發出一封內部信，內容除了感謝員工的辛勞付出外，更罕見提到，半導體逐漸進入從高峰期回歸正常，鼓勵同仁們趁這期間，多休息、多陪家人出去玩，引發熱議。

風傳媒報導，業內人士透露，魏哲家以影片方式發布內部信，先提到台積電第三季業績再度破紀錄，多項指標都創新高，展望明年持續成長，隨後魏哲家感謝員工在過去三年的辛苦付出，幫助公司在疫情期間創造高峰。

話鋒一轉，魏哲家表示，隨著疫情結束，市場對遠端、科技產品需求減少，帶來全球消費性電子正進行庫存去化，這也顯示，半導體逐漸進入從高峰期回歸正常的階段。

魏哲家鼓勵員工把握這段時間多休假、多陪家人出去玩，但這不包括量產在即的3奈米，以及3奈米以下的研發製程相關人員。市場解讀，台積電罕見鼓勵員工多休假，突顯半導體景氣衰退的訊號。

對此，台積電回應，總裁在內部溝通時提到因為疫情而加速數位轉型及市場5G及AI等需求帶動台積業務增長，特別感謝同仁在過去三年的辛勞，目前因生活逐漸正常化，鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力。

台積電也強調，這個世界電子化的趨勢不會改變，台積公司最重要的是領先技術、卓越製造及客戶信任，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。