隨著永續低碳投資受到政府支持，以及法人追捧，今年以來，以ESG、節能、綠能等名義在台發行的基金如雨後春筍，投資人面對各類型的「永續低碳」基金產品，最好還是先瞭解基金的特色，是否符合個人投資屬性。在市場波動度升高之際，能嚴控風險、參與獲利機會的產品，更應納入投資組合中。

今天要介紹的瑞銀全球永續組合基金，從2個面相來剖析其特色。

該基金是組合型基金，優點是協助新手投資人，透過專業經理人選擇、調整持有的基金，創造更好的績效。組合型基金，不是直接投資於股票、債券；不侷限於單一區域、單一資產類別，只要買一檔組合型基金，就等於同時申購了好幾檔基金，所以又被稱為「基金中的基金」、「基金懶人包」。

瑞銀全球永續組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)投資的子基金包含股票型基金、債券型基金和ETF等，主要是合乎MSCI低碳排放的大型藍籌企業(並非是新能源公司）。

瑞銀全球永續組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)所篩選的子基金，要經過四道關卡，經過這些關卡後，選擇高於一般市場ESG標準的產品，基金至少有70%投資於滿足此4層篩選條件的標的。

這四道關卡分別如下：

第一層篩選：顧名思義是指對基金名稱包含或投資策略符合的標的進行篩選(例如：基金名稱包含永續或投資策略包含永續目標) ，此層篩選後基金數約有400-500檔。

第二層篩選：簽名負責，主要是基金發行公司已簽署聯合國「責任投資原則」，經過此層篩選後的基金數約有200-300檔。

第三層篩選：合乎內規。依照瑞銀資產管理ESG產品架構定義之永續投資策略，本基金只投資於「聚焦永續基金」與「影響力投資基金」，此層篩選後基金數約有80-100檔。

第四層篩選：外部推薦。基金所投資的子基金，須同時符合下述兩項條件：a) MSCI ESG評級，需要A以上 (含A/AA/AAA)。b) 子基金之加權平均碳密度(Weighted Average Carbon Intensity)等級為「低」或「非常低」，或該子基金之基準指數或追蹤之指數為相較其母指數(Parent Index)具有較低之加權平均碳密度之指數。

第二個特色則是該基金的風險控管，享有和瑞銀高資產客戶同等級的旗艦風控策略，這個策略會依據市場風險，動態資產配置嚴控風險。瑞銀全球永續組合基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)擬定經理人陳碩存表示，當市場不確定因素增加，波動擴大時，嚴控風險才能鎖住獲利，降低損失。瑞銀旗艦風控策略，類似變頻空調系統；當市場上上下下的時候，也就是投資溫度有高有低的時候，變頻調節的功能就會啟動。

陳碩存表示，當市場來到高點(投資溫度升溫)要修正的時候，我們居高思危，會自動調整成為冷氣模式，增加現金的比重，來做好下檔的保護；當市場來到低點(投資溫度比較低的時候)自動調整成為暖氣模式(降低現金的比重)來進場參與反彈。

除了控制投資溫度之外，濕度也很重要，就像投資組合的波動度。陳碩存解釋，其具體作法，是運用2個腦來達到3重保護，目標把投資組合波動度控制在一定的目標，也就是透過運用電腦+人腦來進行每天投資組合波動度的控管。