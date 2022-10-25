氣候活動家們最近一連串的活動正如火如荼展開，除了去汽車展售門市裡面抗議的人之外，活動家們還向梵谷和莫內的知名畫作扔番茄湯和馬鈴薯泥。24日，雖然歐洲正面臨糧食危機，但充滿食物的抗議活動仍在繼續，這回遭殃的物件正是英國國王查爾斯三世（King Charles III）的蠟像。

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

據美國《福星》（Fortune）24日報導，在倫敦以栩栩如生的蠟像而聞名的博物館連鎖店杜莎夫人蠟像館（Madame Tussauds），2名抗議者站在王室蠟像面前，脫下外衣秀出了「攔住石油」（Just Stop Oil）T恤，並將蛋糕砸在查爾斯國王栩栩如生的蠟像上。

「攔住石油」是一個由數個環團所組成的聯盟，呼籲英國政府停止未來所有化石燃料勘探、開發和生產的許可，過去一週以來相當活躍，其2名成員參與了最近在倫敦國家美術館創作的梵谷的「向日葵」畫作的扔了一些湯。而在，23日在德國，一個名為「最後的世代」（Letzte Generation）的獨立團體的成員在德國的一個博物館向莫內的乾草堆扔了馬鈴薯泥，以抗議「氣候災難」。

一個名為「最後的世代」（Letzte Generation）的獨立團體的成員在德國的一個博物館向莫內的乾草堆扔了馬鈴薯泥。（Youtube）

該組織在24抗議活動後，發表宣告，向蠟像君主扔蛋糕的活動家被認定為20歲的麥克法登（Eilidh McFadden）和29歲的強森（Tom Johnson）。

據倫敦大都會警察局稱，包括McFadden和Johnson在內的4名抗議者因被指控與蠟像事件有關的損害而被捕，杜莎夫人蠟像館週一在推特上迴應了抗議活動，稱該館的安全團隊迅速處理了這一「事件」。