一名網友的母親在他5年級時改嫁，母親後來獲得外公遺產1棟房子與300萬，但隔年不幸罹癌，再2年後過世，該網友之後遭繼父趕出家門，他才得知母親生前已把房子過戶給繼父，繼父解釋母親生病時已花光所有錢還讓他負債，房子是用來補償他的，讓該網友相當傻眼憤怒。

該網友在「匿名公社」發文，他國小5年級時母親再嫁，外公後來過世時分給母親1棟透天厝與300萬，隔一年母親罹患癌症，繼父稱擔心有遺產稅問題，讓母親先把房子轉給繼父，2年後母親離世，他卻在半年內遭繼父以「上大學可獨立生活」為由趕出家門，他質疑房子明明是母親的，為何繼父如此理直氣壯。

該網友不滿繼父搶房產，繼父則說母親生病時花光所有錢還負債，房子是母親用來補貼繼父的，但原PO質疑醫療費多由保險支付，看護也是阿姨和舅舅請的，理當不會有其餘費用，且母親生病期間大多非清醒狀態，他無法詢問，如今他崩潰說「房子本就是外公留給我媽的不是嗎？為什麼現在要被趕出來的會是我？」

其他網友留言「應該太慢了，現在提告也可能來不及了」、「低收和家扶一定要辦，他們很幫忙願意讀書的小孩」、「你繼父的行為，再道德上是有很嚴重的瑕疵，但可惜法律上似乎無法奈何他什麼，建議詢問律師，看有沒有機會分到部分遺產」、「好可惡的父親，感覺一切都是計畫好的」。