3年前台籍航空由美國西雅圖飛往桃園的班機發生離譜的性侵案，菲律賓籍男子肯尼斯撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲，用手指性侵她，前年他遭判囚4年，執行完畢或赦免後驅逐出境定讞後，法務部今年10月13日核准假釋，檢方聲請保護管束，獲台灣高等法院裁准。可抗告。

43歲的KENNETH BOLIVAR DISTURA（肯尼斯）209年8月12日下午4點多，無視班機座位的女乘客，以手推拒駁斥之舉，他強行以手觸摸她的胸部，並撕裂她內褲及以手指性侵，被害女子向長榮班機空服員求援，旋經機組人員依法通報，他下機後遭逮捕。

2020年台灣高等法院審酌肯尼斯犯後僅坦承部分犯行，犯後態度不佳，判刑4年，他是菲律賓籍，合法搭機來台，卻於搭機期間為本件犯行，並受有期徒刑以上刑之宣告，顯不宜許其繼續留在台灣居留，宣告刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

肯尼斯不服提上訴，但2020年11月17日撤回、判刑定讞入獄，法務部10月13日核准假釋，檢方聲請假釋中付保護管束，高院認為檢方聲請正當，裁定准許。

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