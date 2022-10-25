台中市東勢區66歲的賴姓婦人，昨天向石岡分駐所警員黃勝揚報案求助，說她「剛接到自稱郵局行員黃淑芬小姐來電，告知郵局帳號被盜用了，需聽從電話客服人員指示輸入身分證字號，以便重啟帳號使用！」賴姓婦人指郵局行員還有報她的編號應該不會詐騙？警員發覺有異這又是詐騙集團常用手法，婦人才驚覺差點又落入詐騙集團設下的陷阱。

警方指出，東勢警分局石岡分駐所警員黃勝揚，昨日下武4時許擔服備勤勤務時，遇賴姓婦人至所內報案求助，表示：「剛剛接到自稱郵局行員黃淑芬小姐來電，告知我的郵局帳號被盜用了，需聽從電話客服人員指示輸入身分證字號以便重啟帳號使用！」

因賴姓婦人女兒在一旁聽到對話內容驚覺有異，告知她先不要理會郵局行員，到臨近派出所跟員警詢問是否為詐騙手法的一種。賴姓婦人一直強調：「因為郵局行員還有報她的編號給我，應該不會詐騙。」

警員了解情況後告訴婦人，郵局及銀行的行員不會主動來電告知民眾其銀行帳戶被盜用並要求提供身分證字號等資料重啟帳號，這是詐騙集團常用之詐騙之手法，婦人才驚覺差點落入詐騙集團設下的陷阱。

員警分析詐騙集團手法給婦人了解，現在詐騙集團利用特殊軟體偽造跨境電話號碼格式，這類電話開頭帶有『＋』號碼又要民眾匯款轉帳，多半都是偽裝郵局、公務機關等詐騙電話；接到陌生來電，只要是提到有關「錢」，應提高警覺可能遇到詐騙集團。

婦人十分慶幸自己沒有聽從詐騙集團指示操作，而到派出所向員警諮詢，才順利保住積蓄，非常感謝員警的耐心說明。石岡分駐所長林樹鉉表示，民眾如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。