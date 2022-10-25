國民黨桃園市長候選人張善政陣營連環遭爆破壞草皮、宣傳車闖紅燈，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今呼籲張善政「好好管理好自己的團隊」。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬先前因確診錯過大湳市場掃街，今天再度與桃園市長鄭文燦合體至大湳市場掃街拜票。（陳夢茹攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬先前因確診錯過大湳市場掃街，而是以分身看板代替，今天再度與市長鄭文燦合體至大湳市場掃街，談及國民黨桃園市長候選人張善政陣營連環遭爆破壞草皮、宣傳車闖紅燈等狀況，鄭運鵬表示，希望他們把被破壞掉的草皮復舊，至於闖紅燈的部分真的蠻危險的，更向張善政呼籲「管理好自己的團隊」。

張善政於22日晚間在陽明公園辦理北區競選總部成立大會，遭點名破壞草皮未恢復原狀，而網紅四叉貓昨晚公布網友的爆料影片，影片中可見宣傳車在十字路口闖紅燈差點撞到機車騎士。鄭文燦說，張善政北區競選總部成立大會當天請各個議員候選人動員約170輛遊覽車，按照規定既然草皮被破壞了就應該要復原。

鄭運鵬表示，張善政選擇桃園的好公園來舉辦造勢大會，這都是很好的事情，選舉只要是正面和政策的競爭，我們都樂見其成，但是希望他們把管理方面做好，將被破壞的草皮復舊。另外有看到張善政團隊的宣傳車闖紅燈，張善政應該要好好管理他的團隊，不要指責別人的時候，有手指別人卻沒把自己的團隊管理好。

鄭運鵬另談及，上個月確診時有請夥伴、好朋友們幫忙掃街，但畢竟那是替身，自己希望在選舉的過程當中對所有市民朋友、攤商們都展現出關心，不管是早上的市場或黃昏市場，甚至任何地方，我都願意再過去1次，謝謝大家的支持。