天氣逐日變冷，又到吃鍋時節，國人總喜歡喝一碗熱湯，但有時一不小心就被燙傷，醫師表示，嘴巴不小心燙傷時，有4件事千萬別做，其中常出現的不當行為就是含冰塊，因為冰塊溫度太低，會讓已經燙傷的傷口變成凍傷，建議喝冰水慢慢舒緩傷口紅腫痛，不要直接含冰塊。

即將進入11月，也是大家相約吃鍋的季節，許多食材放進滾燙的鍋中，趁熱吃的美味度加乘，但牙醫師劉馥萱在臉書表示，有些火鍋料如汁多軟嫩的豆腐和鴨血，一口咬下熱滾滾的湯汁在嘴裡爆開，很容易就燙傷。一旦口腔燙傷，民眾應該知道有些行為要避開。

劉馥萱表示，有4大行為應避開：

1. 不要吃刺激物：辣、燙、酸等刺激食物先避免，避免傷口持續發炎。

2. 不要菸酒：菸酒也是口腔刺激物，會影響傷口癒合。

3. 不要含冰塊：冰塊溫度太低，可能會讓已經燙傷的傷口變成凍傷，建議喝冰水慢慢舒緩傷口紅腫痛，不要直接含冰塊。

4. 不要信偏方：坊間流傳嘴巴傷口擦蜂蜜、醬油、沙拉油等可以加速復原，千萬不要信網上沒有醫學證實的偏方，趕快來找牙醫師擦藥才是正解。

此外，愛喝熱湯、吃熱食也容易傷害食道，衛福部國健署表示，除了菸酒、檳榔外，過熱的飲食溫度會腐蝕、傷害食道的健康，而過熱的溫度定義，根據世界衛生組織（WHO）的定義為超過65°C，高於此溫度的熱飲是食道癌可能的致癌因子，65°C也是人體覺得食物燙口的溫度，請民眾務必注意入口食物的溫度，減少直接對食道黏膜的傷害。