大同(2371)近期股價仍偏弱整理，內部人低持股，而千張大戶呈高持股，比重來到79%。大同為落實組織發展再造並加強經營管理陣容，昨日(10/24)召開董事會推選吳振隆董事擔任大同公司副董事長，借重其豐富事業經營長才與深厚產業轉型經驗實力，並通過委任賴冠伶出任大同公司營運長。吳振隆副董事長亦同時於今日擔任新能源事業大同智能公司董事長及消費電子事業大同綜合訊電公司董事長。

吳振隆將親自參與領導並擘劃大同電力、新能源、消費電子及不動產等四大事業，與精英電腦、大同世界科技、福華電子及尚志精密化學等四大子公司，共同發展為產業控股大艦隊。吳振隆被喻為西門町大地主，同時也是新永安有限電視董事長。

賴冠伶營運長為機械與能源工程博士，將以其綠色管理專才協助王光祥董事長、吳振隆副董事長與王金來總經理對大同經營之管理。創能、儲能、節能三大方向是大同公司永續發展與產品研發的主軸，在經營團隊合作下，大同將持續致力綠色能源相關產品與系統的開發，亦將強化綠色經營管理，為公司增加營利、獲得成長。