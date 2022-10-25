前高雄市長韓國瑜近日開始全台輔選，引起關注。他昨(24)日接受政論節目《少康戰情室》主持人趙少康訪問時，提到只會幫三種人輔選，並特別提及幫台北市議員王鴻薇輔選一事，韓說，在2020總統大選時，王鴻薇幫了韓很多忙，「這個情是放在我們心裡」。

韓國瑜近日在全台輔選，趙少康問韓國瑜，到底是怎麼樣的人會讓韓國瑜去輔選？對此，韓國瑜表示，第一，是有熱情、真的邀請的；第二個是過去選舉時，真的欠很大人情的 ；第三個也要看非常正派、清廉的(候選人)，他說推銷候選人給選民時，自己的心都不是虛的。此外，韓國瑜也提到，當候選人選情可能在當選跟落選間，再推一腳就過去了的情形下，他也會去輔選。韓國瑜提及，王鴻薇非常強，選民也知道她是真的在做事，但韓國瑜去幫忙輔選的原因在於，2020總統大選，王鴻薇在海內外部分全力幫忙，「我覺得這個情是放在我們心裡」。

此外，韓國瑜提及，前高雄市議長許崑源女兒許采蓁是第一次出來(參選)，又那麼弱勢，韓說許崑源過去很照顧高雄，「我一定要去」。韓國瑜說大概有一些幫不幫忙、如何心動、行動之間 ，會訂一套標準出來。 至於許采蓁競總成立的人潮讓趙少康直呼嚇一跳，韓國瑜則表示許崑源一生都在為高雄努力、打拚，高雄人也感念他，這也是一個很重要的因素。

韓國瑜也談到，他自認旗幟非常鮮明，也就是「中華民國是我們的國、台灣是我們的家、中華文化是我們的根、民主自由是我們的寶」這四句話。韓國瑜認為， 這個價值應該是台灣大多數人民都可以接受的，他也覺得他的支持者很多都了解、也支持這樣一個信仰。