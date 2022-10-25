現年62歲林俊賢在1983年出道，靠著《笑傲江湖》、《男兒本色》躍上香港一線男星，當年靠著俊美外貌，有「香港第一美男」封號。日前，他的女兒林鈺洧獲頒港姐冠軍後，風波不斷。林俊賢就被前妻Jasmine控訴他答應共同撫養當年僅8歲的林鈺洧但又失蹤，更默認遭家暴。林俊賢終在23日發文回應。

據《東方日報》中指出，日前Jasmine接受訪問，指出女兒林鈺洧8歲時家逢變故，曾向前夫林俊賢提出共同撫養女兒，對方原本答應，但最後卻失蹤。此外，對於外界有傳言指出她當年離開林俊賢的原因是和被對方家暴有關，對此她表示不想回應。消息曝光後，在網路上發酵，林俊賢也在23日於微博上發文「鄭重回應」。

林俊賢發文表示「不是『家暴』而是『還手』。另外，沒有答應後就不了了之，是因為當時財務狀況已經非常糟糕。」暗示家暴一事是有人動手在先。最後也感謝大家的生日祝福，希望朋友們健康快樂。此外，林俊賢的表妹馮鎵瀠（Naomi）也忍不住在《星島娛樂》的社交平台下表示「我們全家都知道Jasmine和林俊賢的事，面對不實指控，我不會再容忍。」

林俊賢在微博上發文回應。（圖／翻攝自林俊賢微博）

林俊賢的貼文PO後，粉絲爭相表示支持，留言回應「相信賢哥之後會更愛女兒，而林鈺洧之後也會被愛包圍」、「往事不回頭，未來不將就，賢哥加油。」但也有網友質疑表示「所以財務狀況不佳，就可以不贍養女兒了，這邏輯好奇怪。」