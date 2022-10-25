周一美股上漲，主要指數在這個超級財報周和超級數據周首日成功延續了上周的升勢，經濟疲軟的跡象顯示聯準會為了讓經濟降溫、進而遏制升至數十年高點的通膨所祭出的激進政策開始發揮作用。受到中國的政局變化影響，中概股ADR和台積電ADR重挫。

標普全球（S&P Global）出具的最新報告顯示美國10月商業活動陷入萎縮，意味著聯準會一連串的大幅升息正在發揮理想的效果，引發人們對聯準會可能開始放緩升息步伐的希望。

本周將進入超級財報周，到目前為止，標普500指數近五分之一成份股企業已經公布上季業績，根據Refinitiv數據，其中74.7%的企業獲利優於市場預期。

根據Refinitiv調查，分析師預期標普500指數成分股上季整體獲利成長3.0%，低於本月初預估的成長4.5%。

一系列重量級科技和科技相關股發布的業績，可能主導本周的財報題材。微軟和谷歌母公司Alphabet將於周二盤後發布業績，周三由臉書（Facebook)母公司Meta Platforms Inc接棒，周四由蘋果和亞馬遜為FAANG五大科技巨頭財報發布畫下句點。英特爾也將在周四發布業績。

一些產業巨頭也將在本周發布財報，包括優比速（United Parcel Service）、波音、福特汽車、3M、通用汽車、雪佛龍和埃克森美孚。

★主要指數

道瓊指數漲417.06點或1.34%，收31,499.62點。

標普500指數漲44.59點或1.19%，收3,797.34點。

那斯達克指數漲92.90點或0.86%，收10,952.61點。

費城半導體指數漲14.86點或0.64%，收2,351.55點。

★消息

標普全球（S&P Global）美國10月製造業採購經理人指數（PMI）初值由9月的52下滑至49.9，落後市場預期的51，並為兩年來首次跌破榮枯分界線50。服務業PMI初值由9月份的49.3下滑至46.6，遠不及市場預期的49.5。綜合PMI跌至47.3，為連續第4個月呈現萎縮。

英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，也將接任首相職位，周一STOXX 600指數收漲1.4%，英鎊一度急升0.94%，報1.1409美元，美元指數一度回落0.48%，報111.47。儘管日本政府疑似連續第二個交易日進場干預，但似乎阻擋不了日圓的下跌趨勢，隔夜紐約市場日圓大跌1.4%，報149.71兌一美元，再度進逼150防線。根據東京貨幣市場券商估計，上周五日本政府可能動用5.4兆～5.5兆日圓（約361.6億～368.3億美元）阻貶日圓，再創歷史新高紀錄。日本政府迄今未證實是否進場干預。

美國10年期公債殖利率一度大跌8.5個基點，觸及4.127%，但之後反彈拉回7.9個基點，報4.291%，令科技股表現受抑。尾盤10年期債息報4.2508%，仍較上周五創下15年高點的4.337%下滑。

市場仍預期聯準會將在11月升息75個基點，但已縮減對12月再度升息3碼的押注，對最終利率的預測也也從上周初的升破5%小幅回落到約4.87%。

市場擔心中國的石油需求前景，周一紐約期油收跌0.55%，報每桶84.58美元，盤中一度重挫2.85%，報每桶82.63美元。倫敦布蘭特期油收跌0.25%，為每桶93.26美元。

本周蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和Meta將陸續發布業績，惟分析師預估其上季獲利總計可能較去年同期下滑22%，創下為3年來最嚴重的衰退。

美國各交易所成交量總計為118.0億股，過去20日均量為115.6億股。