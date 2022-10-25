★分析

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，這是經濟正在放緩的跡象，聯準會現在做的事正在發揮作用。他們也許正在實現他們的目標，而用足球賽來比喻，我們也許即將進入升息的「第四節」尾聲。至於中概股的重挫，Tuz表示，來自中國的消息會讓你認為未來中國如果不是敵對的，也會更加強硬，但就未來的投資而言，現在看中國情勢將如何發展仍為時過早。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示，投資人對於通膨將下降及聯準會可能即將暫停升息步伐越來越有信心，PMI初值顯示美國的服務業和製造業都顯著轉弱，這對於預期聯準會明年初將暫停升息的投資人而言說是個大好消息。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅原材股（跌0.62%）、房地產股（跌0.09%）收黑。醫療保健股漲1.91%，漲幅最大；其次為必需消費類股漲1.79%、 科技股漲1.38%。

中共新一屆政治局常委全由「習家軍」獨霸，由中概股組成的那斯達克金龍中國指數暴跌14.43%。

★重磅股

重量級科技股方面，蘋果漲1.48%，微軟漲2.12%，亞馬遜漲0.42%，Alphabet漲1.37%，特斯拉跌1.49%，Meta跌0.22%，網飛跌2.46%。

道瓊指數方面，安進（Amgen）漲3.72%，表現最佳，其次為可口可樂漲2.88%，家得寶漲2.81%。Nike跌0.55%，跌幅最大。

主要晶片股方面，應用材料漲3.06%，德州儀器漲1.21%，輝達漲1.07%，英特爾漲0.78%，高通漲0.55%，美光漲0.34%，超微跌0.20%，恩智浦跌0.21%。

★焦點股

特斯拉收跌1.49%，盤中一度重挫逾7%。該電動車製造商將中國的Model 3和Model Y價格調降多達9%，凸顯出在這個全球最大汽車市場面臨競爭激烈和需求疲軟的挑戰。此外，白宮周一表示，有關美國正在討論對特斯拉執行長馬斯克旗下企業發動國安審查的報導「不是真的」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）拒絕就拜登政府與馬斯克的關係或他與其他國家的商業往來發表評論。

阿里巴巴、京東ADR分別收跌12.54%和13.02%，拼多多崩跌24.61%，理想汽車跌17%，蔚來跌近16%，小鵬汽車跌12%，比亞迪跌逾8%。新出爐的中共中央政治局常委全由習近平的親信組成，投資人擔心對習近平的制衡蕩然無存，使中國的經濟前景和產業發展蒙上陰影。前一日中國藍籌股下挫近3%，港股暴跌6.4%，創下金融危機以來最大單日跌幅。

★台股ADR

台積電ADR跌3.86%，收61.29美元，換算台股價格為395.03元。

聯電ADR跌1.28%，收6.16美元，換算台股價格為39.7元。

日月光ADR漲0.79%，收5.12美元，換算台股價格為82.5元。

中華電信ADR跌1.25%，收33.05美元，換算台股價格為106.51元。