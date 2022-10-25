屏東佳冬鄉昨（24）日晚間發生一起砍人命案，一名吳姓男子因與與鍾姓鄰居起口角衝突，吳男於晚間8時許持刀前往鍾姓被害人住處，持刀砍殺鍾男，鍾男妻兒見狀，上前攔阻，雙雙受傷，警方獲報後立即趕抵現場，緊急將傷者送醫急救，鍾男因傷勢過重宣告不治，吳嫌則由警方派員戒護中，詳細行兇動機及案發原因仍待偵訊犯嫌並蒐集相關犯案事證深入追查後加以釐清。

屏東命案！1家3口遭鄰居狂砍，父死兒子遭斷指，兇嫌重傷肚腸外露。(葉庭欣/翻攝)

枋寮分局於昨（24）日晚間8時29分許接獲報案，稱於佳冬鄉發生持刀砍人案，勤務中心獲報後立即派遣快打部隊及偵查隊警力趕赴現場，發現現場有3名傷者，分別為鍾姓夫妻及兒子，緊急將傷者送醫救治，鍾姓丈夫因傷勢過重仍宣告不治，鍾兒也遭砍傷斷指。

枋寮分局立即成立專案小組追查，經查訪現場證人及調閱現場監視器，發現是住在被害人住處不遠處之吳姓男子所為，專案小組趕往吳姓犯嫌住處準備逮捕時，發現吳姓犯嫌腸子外露，倒臥住處門口，警方立即通知救護車將吳姓嫌犯送醫救治並由警方派員戒護。

經查吳姓犯嫌與鍾姓被害人為鄰居關係，吳姓犯嫌於昨（24）日晚間持刀前往鍾姓被害人住處，找鍾姓被害人理論，雙方一言不合，吳姓犯嫌竟持刀砍殺鍾姓被害人，鍾姓被害人妻子及兒子見狀，上前攔阻，雙雙受傷，吳姓犯嫌犯案後即逃離現場。

全案將報請臺灣屏東地方檢察署檢察官指揮偵辦，有關行兇動機及案發原因仍待偵訊犯嫌並蒐集相關犯案事證深入追查後加以釐清。