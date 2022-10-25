民進黨南投縣議員候選人曾琮愷昨（24）日，赴南投地方法院按鈴控告國民黨縣長林明溱、縣長候選人許淑華，17日舉辦「卸任感恩說明會」贈品價值達300元，兩人已涉賄選。許陣營表示僅受邀出席，活動流程尊重主辦單位安排，呼籲綠營克制勿抹黑，否則將以訟止謗。港媒則警告，南投目前陷入法律大戰，民進黨恐將狂打賄選爭議，讓許沒那麼容易當選。

香港媒體《中評社》24日報導指出，曾琮愷昨日按鈴控告林明溱、許淑華，指控林以公費舉辦「卸任感恩說明會」，會上邀請許和多名國民黨籍候選人出席，說明會現場多次為各候選人高喊「當選」，並由縣府官員發放超過300元的贈品泡麵碗，恐觸犯《公職人員選舉罷免法》第99條之賄選罪，以及《公務人員行政中立法》。

針對賄選指控，許淑華陣營則回應，該活動許僅受邀出席，活動流程尊重主辦單位安排，呼籲綠營克制，勿做抹黑及不實指控，否則也將訴諸法律以訟止謗。《中評社》則分析，民進黨接下來可能將會猛攻此一賄選爭議，希望削弱許的聲勢。