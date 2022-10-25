國民黨桃園市長候選人張善政先前批評蔡英文總統4度到桃園為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，卻都沒發表任何政見，諷刺說道「站台4次不如幫桃園市民好好做事」，對此桃園市長鄭文燦反嗆，張善政8年沒為桃園做什麼重大案子，這說法不合事實、態度輕蔑無法擔任市長。

「不符合事實的輕蔑態度是沒有辦法當市長！」鄭文燦指出，蔡英文上任後協助桃園進行鐵路地下化，建設捷運綠線、下水道、社會住宅及運動中心等，讓桃園可以轉大人，這8年來桃園改變很多，進步也很大，反觀張善政這8年沒幫助過桃園什麼重大的案件，由張善政來講說蔡英文對桃園沒有貢獻，這不只是不符合事實，這種輕蔑態度是沒有辦法當市長的。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬表示，蔡英文任內的公務行程到桃園，包含視察中壢一號社會住宅、中路二號社會住宅、青埔的會展中心、龍潭客家茶文化博物館等，這些都是總統來見證桃園的進步，上周五總統出席八德大溪後援會，這也是市長鄭文燦的故鄉，她也很關心新的建設，分別是大鶯豐德交流道的建設、捷運三鶯線要拉到八德大湳地區、大湳森林公園的建設進度，她每次來都為桃園帶來進步，見證桃園在鄭文燦2任8年內做出了好成績。

鄭運鵬直呼，民進黨與國民黨不同的地方在於，張善政、韓國瑜都看不到桃園的好、吐槽桃園，每天把桃園講得一文不值，和我與蔡英文、鄭文燦完全不一樣，我們是看好桃園、建設桃園，他們是唱衰桃園、複製2018年韓國瑜的模式，相信桃園市民感受都很清楚這強烈的差距。