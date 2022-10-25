市場預期聯準會將放緩升息速度，歐洲股市周一收漲；同時投資人也對蘇納克(Rishi Sunak)在英國首相競賽中獲勝表示歡迎，並期待歐洲央行在本周做出重要的利率決策。

周一歐洲Stoxx 600指數穩定高走，收漲5.55點或1.40%，為401.84點，指數來到近一周新高。公用事業股、媒體股、旅遊休閒股領漲。

此前有新聞報導稱，聯準會可能會就12月的小幅升息進行討論，推進華爾街在上週五的上漲。

瑞銀投資長Mark Haefele說，令人鼓舞的是，聯準會官員已經開始暗示升息結束，但是仍有條件，例如通膨開始減弱，以及勞動力市場的降溫。

蘇納克在贏得執政黨揆的競爭之後，極可能成為英國下一任首相，鼓舞了市場人氣。

分析人士指出，這在一定程度上緩解了人們對英國經濟前景的擔憂。英國富時100指數周一上漲0.6%，英國國債價格上升。

紐約B. Riley市場策略長Art Hogan說，時間將說明中長期的發展情況，但是短期而言，市場讚譽的一點是蘇納克的決策明快。

一項數據顯示，歐元區商業活動以近兩年最快速度萎縮。

路透的一項調查顯示，在控制約10%的高通膨之際，歐洲央行本周可能再次大幅升息75基點(3碼)。

追蹤香港科技巨頭的暴跌，荷蘭科技投資公司Prosus大跌17%，報40.6歐元。中國國家主席習近平公佈新領導團隊，加劇了人們對於經濟政策被犧牲的擔憂。

專注於亞洲市場的保險商保誠集團(Prudential)跌9.3%，報804英鎊。匯豐銀行和渣打銀行也分別下跌0.6%和1%。

飛利浦翻黑下跌1.5%，13.1歐元；該荷蘭醫療裝置製造商表示，預計將裁員約4000人，並警告說，供應鏈問題將在今年最後幾個月繼續拖累銷售。