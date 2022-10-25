前高雄市長韓國瑜24日在臉書發文，表示將於26日上午赴基隆市陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街造勢。（摘自韓國瑜臉書／張志康基隆傳真）

九合一選舉進入倒數計時階段，原本就選情激烈的基隆市藍綠兩黨，近來更積極邀請政界大老輔選。前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜分別於25日及26日到基隆陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街。近期行政院長蘇貞昌及交通部長王國材等人，也將為民進黨基隆市長候選人蔡適應輔選。

前高雄市長韓國瑜24日傍晚在臉書發文，表示周四（26日）上午9時30分將會與謝國樑共同赴基隆市信義市場，為謝造勢。另外，25日下午4時，前總統馬英九也將與謝國樑在七堵區共同進行掃街拜票等行程。

無獨有偶，綠營也將邀請行政院長蘇貞昌、交通部長王國材於11月6日為蔡適應輔選造勢。原本這場造勢活動預計在10月16日進行，但受到尼莎颱風外圍環流帶來致災大雨影響順延至11月6日。

隨著九合一選舉投票日逐漸接近，基隆市的選情也愈見激烈，除藍綠陣營相互在議題及政見上交鋒愈來愈多外，雙方陣營也各自邀請政界大老協助造勢、掃街，希望藉由政界大老的人氣，凝聚各自陣營的士氣及團結。

不過，隨著藍營人氣政治明星韓國瑜將於26日上午赴基隆為謝國樑輔選，無黨籍基隆市長候選人黃希賢也於24日晚間表示，他擔任國民黨基隆市黨部主委時，曾被稱為「基隆韓家軍隊長」，不論是總統大選或是罷免案時，他都情義相挺，他問，在這些過程中「謝國樑在哪裡？」。