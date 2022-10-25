疫情進入後期，各國央行為了打擊通膨強勢升息，導致消費需求出現快速反轉，就連疫情期間屢創高峰的半導體產業也「走下神壇」如今傳出，台積電總裁鼓勵員工趁此機會多休假，引起網友們熱烈討論，許多人想到2008年各產業放無薪假的狀況，直呼完蛋啦。

風傳媒報導，台積電總裁魏哲家發出內部信，除了感謝員工的辛苦付出，幫助公司在疫情期間創造高峰外，更罕見鼓勵員工在疫情過後多休假、多陪家人，但3奈米同仁與3奈米以下的研發人員則不在此限。

隨後，台積電也回應，目前因生活逐漸正常化，總裁內部談話時鼓勵同仁多與家人相處，休假充電後再繼續努力，並強調世界電子化的趨勢不會改變，勉勵同仁不要自滿，繼續與世界一起成長。

儘管如此，此事仍引起PTT網友們熱烈討論，許多人想到2008年金融風暴各產業放無薪假的慘況，「完蛋啦，是無薪假要來了嗎」、「再來就是無薪假了」、「之前一堆韭菜還在說08年有無薪假，這不是來了嗎」、「明年要開始無薪假囉」、「無薪假要來了，怕爆」、「類無薪假？」

不過有網友認為小題大做，只是年底快到了，提醒員工要把特休假放完，「公司年底提醒放特休不是很常見嗎0.0」、「GG提醒放特休很正常，因為不想額外多付錢給員工」、「特休沒放完公司要給錢耶，當然叫你去休假啊」、「不意外啦，GG怎麼可能獨善其身。」

無論如何，台積電的罕見大動作已經突顯半導體市況不如預期的困境，先前知名分析師陸行之曾表示，砍資本開支、降產能利用率是行業利空出盡的重要指標之一。而目前包括台積電、力積電、南亞科及SK海力士都已下調今年或明年的資本支出。