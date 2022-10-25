前海軍教準部綜合處長張培凝滲透我國海軍、發展在台共諜組織，前海軍司令部計畫處上校組長何忠技及其妻子莊秀雲遭其吸收。一審依《國安法》判張男3年10月，何男及莊女因未遂，各判10月、3月。高雄高分院25日宣判，駁回張男上訴，何男判10月、緩刑4年，需參加8場法治教育課程，可上訴。

檢調查出，「廣東省海外聯絡辦公室」為中共對外情治掩護機關，專門情蒐、吸收台灣現退役軍官。1996年起港商謝錫璋奉辦公室指示來台，以邀約宴飲球敘等方式結交我國現退役軍官。

謝男2006年於某餐敘場合結識已退伍從商的張男，以大陸商機為利誘，成功吸收張男，目標鎖定海軍中高階軍官，引誘相關人士到國外或大陸免費旅遊，與中共情治人員碰面。

2008年，張男宴請時任海軍陸戰隊指揮部政治作戰室上校政戰韓姓副主任，還邀請韓男一家人免費到韓國旅遊，隔年又安排韓男一家陸續到大陸、香港、新加坡等地免費旅遊。韓男因不想欠人情，新加坡一行婉拒招待。

2011年，張男鎖定何男，招待何男及其妻到泰國旅遊，何男與太太成功被吸收，還接受招待到大陸旅遊。之後張男還陸續接觸海軍上校艦長、海軍陸戰隊陳姓副旅長、國防大學于姓中校隊長、海軍司令部沈姓少校編裝官、海軍192艦隊黃姓中校戰隊長等人，但都吸收未果。

2015年，張男招待前總統府侍衛長、海軍副司令中將申伯之免費遊上海，還遊說申男擔任福建省經貿、文化交流單位要職。申男起疑，連同食宿招待全數婉拒。

2019年6月調查局國安站獲報展開追查，謝男急逃出境，張男及何男夫婦被捕。張男否認涉案，但罪證確鑿，遭判3年10月。何男夫婦坦承犯行並供出辦公室成員，分別遭輕判10月、3月，全案仍可上訴。

二審高雄高分院駁回張男上訴，何男改判10月、緩刑4年，需參加8場法治教育課程，全案仍可上訴。