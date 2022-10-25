10月為國際乳癌月，藝人朱芯儀日前參加中華民國乳癌病友協會舉辦的「乳癌病友家人心聲調查發布記者會」，於會中座談時提到她的癌症個案管理師分享的真實案例，一位年輕女性確診早期乳癌後就聯繫不到人間蒸發，半年後終於聯繫上時，家屬表示因該患者擔心東擔心西，又不想造成家人負擔，最後走上絕路，令人痛心遺憾。朱芯儀呼籲癌友不要放棄治癒機會：「現在醫療真的很進步，針對早期乳癌有非常多的新藥可以使用，只要不要放棄，也可以跟我罹患乳癌後痊癒的外婆一樣活到80歲！」

中華民國乳癌病友協會副理事長何雪萍表示，許多病友選擇正面對抗乳癌，想活下去但經濟能力有限，無法負擔龐大的藥費，因此會來乳癌病友協會尋求協助，雖然有許多病友及癌症組織協會有籌備相關基金，但民間的募款非常有限，希望健保署在這塊可以給我們多一點的補助，對乳癌早期用藥的健保標準能夠放寬。

對此，林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶指出，以惡性較高的HER2型乳癌早期治療為例，目前已有針對術前輔助治療的雙標靶藥物，或是針對術後尚未病理完全緩解之新一代標靶藥物，治療效果良好但都屬自費藥物，做完一個療程大概需要200到300萬元，然而如果療程順利就能享受治療成果，很久不會復發。反觀晚期乳癌因癌細胞已經轉移，一般來說治療沒有停止的一天，活的越久治療時間越長，且最貴的藥物3周就要20幾萬，累積起來的藥費十分驚人，因此醫師都希望盡力讓病人停留在早期乳癌控制好的狀態，不要步入晚期。郭玟伶認為針對早期乳癌提供更多的健保及社會資源支持極為重要，能避免病友及其家庭陷入一個更艱難的困境，降低社會負擔。

林口長庚醫院乳房醫學中心主任郭玟伶認為，針對早期乳癌提供更多的健保及社會資源支持極為重要，能避免病友及其家庭陷入一個更艱難的困境。(圖/中華民國乳癌病友協會提供)

中華民國乳癌病友協會於10月18日公布「乳癌病友家人心聲調查」，根據蒐集上千份針對乳癌病友及親友樣本調查結果顯示，有近七成（69.1%）受訪者表示選用自費治療藥物是沉重負擔，其中更有76.3%的正值婚育年齡的病友(39歲以下)感到負擔沉重。而在選擇自費藥物的考量上，40.2%受訪者因經濟因素不使用自費藥物， 39歲以下年輕病友更高達78.3%，是整體病友的近2倍。

針對調查結果，東吳大學社工系教授李淑容在會中呼籲政府要重視罹癌女性的經濟不安全問題。她認為，早期治療得宜有助她們重返原先的人生規劃，無論在解決女性生育或勞動參與上都是重要的關鍵，這也是此次調查結果突顯的重點。

中華民國乳癌病友協會於10月18日公布「乳癌病友家人心聲調查」，邀請藝人朱芯儀、衛斯理、醫師專家、社工學者與病友團體一同呼籲各界重視病友的沉重負擔。(圖/中華民國乳癌病友協會提供)

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