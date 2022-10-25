大陸國家發展改革委網站10月25日發布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提品質的若干政策措施》指出，為進一步擴大外資流入，穩定外商投資規模，提高利用外資品質，更好發揮利用外資在促進中國製造業高品質發展、更深融入全球產業鏈供應鏈的積極作用，經大陸國務院同意，提出便利國際商務人員往來等15條支持外資政策措施。

一、優化投資環境，擴大外商投資流入

（一）深入實施外資准入負面清單。做好2021 年版外資准入負面清單落實工作。

（二）高標準落實外資准入後國民待遇。保障外商投資企業依法依規平等享受國家產業發展和區域發展等支持政策。

（三）推動外資專案簽約落地。發揮重大外資項目牽引帶動作用，給予項目用地、環評、規畫、能耗等政策支持。

（四）強化土地要素保障。各地要推動專案跟著規畫走、土地要素跟著專案走，引導土地要素向建設快、發展好、單位產出高的專案配置。

（五）開展國際產業投資合作系列活動。組織實施國際產業投資合作系列活動。

（六）提升國際投資公共服務平臺效能。辦好中國國際投資貿易洽談會、中國中部投資貿易博覽會等重大展會，強化展會投資促進服務功能，。

二、加強投資服務，支持外商投資企業發展

（七）便利國際商務人員往來。在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利跨國公司、外商投資企業高管、技術人員及其家屬出入境。

（八）加強貨運物流保通保暢。充分發揮國務院物流保通保暢工作領導小組作用。

（九）強化外商投資企業金融支持。支持符合條件的外商投資企業通過在主機板、科創板、創業板、北京證券交易所上市。

（十）鼓勵外商投資企業利潤再投資。落實好境外投資者以分配利潤直接投資暫不徵收預提所得稅等政策。

（十一）支持製造業外商投資企業進出口。高品質實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

三、引導投資方向，提升外商投資品質

（十二）優化外商投資結構。對標「十四五」規畫《綱要》要求，在先進製造業和高新技術方面，重點鼓勵外商投資高端裝備、基礎元器件、關鍵零組件等領域。

（十三）支持外商投資創新發展。進一步簡化核定名單程序、優化工作流程，鼓勵外資在華設立研發中心，深化科技開放合作。

（十四）加快外商投資綠色低碳升級。引導外資積極參與碳達峰碳中和戰略。

（十五）引導製造業外商投資企業國內梯度轉移。統籌組織「跨國公司地方行」等活動，重點推動邀請製造業領域跨國公司優先到產業發展基礎較好的中西部和東北地區發展。