湖人開季3連敗，韋斯布魯克（Russell Westbrook）前一場還莫名其妙搞砸了本可以贏下來的比賽，老隊友帕金斯（Kendrick Perkins）看不下去，痛心地批評韋斯布魯克已經成為球隊的毒瘤，「他再不振作起來，下個球季他就要沒工作了。」

帕金斯與韋斯布魯克曾是雷霆隊友，那也是韋斯布魯克最厲害的時候，帕金斯表示「我愛韋斯布魯克，我的兄弟，但是我得做好自己的球評工作。他正在退化，毫無疑問，湖人季外應該賣掉他，毫無疑問。他們終場領先的時候，他明知應該把球交給詹姆斯（LeBron James）或安東尼戴維斯（Anthony Davis）。」

LeBron's reaction to Russell Westbrook's jumper says it all.pic.twitter.com/bXFuGOBlbV — NBA Memes (@NBAMemes) October 24, 2022

「他自認還是頂級好手，他的態度依然故我，現在聯盟沒有任何總管敢冒險簽下他。我很不願意這樣說，如果他再不小心一點，他很快就在聯盟混不下去了。」

湖人終場前30秒領先拓荒者1分，韋斯布魯克沒有把球交給詹姆斯處理，而是在進攻時間剩下18秒時搶投中距離，讓隊友也傻眼，結果沒投進遭到對手反殺。除了進攻能力退化，他這種為了自我證明而蠻幹的態度才是問題。

儘管韋斯布魯克成為頭號戰犯，詹姆斯仍拒絕公開批評他，甚至指責媒體「誘導式提問」挖洞給他跳。美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）指出是詹姆斯自己先抱怨湖人的投籃問題，現在韋斯布魯克投籃命中率僅29%，投籃選擇又荒腔走板，本來就該受到質疑。