友華生技(4120)宣布取得Chiesi(凱西)製藥集團Chiesi全球罕見疾病事業部三項罕見疾病的注射藥物在台灣與東南亞市場的獨家代理權。這三項罕病藥物是用以治療法布瑞氏症(Fabry Disease)、腺(甘)脫氨(酉每)缺乏引發的嚴重複合型免疫缺陷症(ADA-SCID)與Alpha-甘露糖儲積症(Alpha-Mannosidosis)的酵素替代療法(ERT)。酵素替代療法是以取代病患體內不足或缺乏的特定(酉每)，達到治療的效果。這三項藥物將在台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南等地區上市，為當地罕病患者提供新的治療選擇。

友華生技執行長蔡孟霖表示，Chiesi是一家以傑出研發成果聞名的國際製藥廠，雙方合作將近15年，具有良好深厚的夥伴關係，合作的一系列呼吸道治療藥物在友華的努力拓展下，在台灣和東南亞等地區都有亮眼成績，獲得CHIESI的肯定與信賴。友華致力於引進開發創新性產品上市，因此當Chiesi成立罕見疾病事業部，專注於研發罕見和超罕見疾病的治療方法時，友華便積極洽談罕見疾病用藥的合作機會。此次合作結合Chiesi的創新產品，以及友華在台灣與東南亞市場的布局與通路，相信可以快速進入市場提供病人更好的選擇，擴大優勢，創造雙贏。

台灣是全球第五個制定罕見疾病專法的市場。《罕見疾病防治及藥物法》在此已經實施了二十多年。據衛生福利部國民健康署統計，截至今年一月，台灣累計有19,000名患者患有236種罕見疾病。2016年至2020年，用於罕見疾病的專款預算由新台幣45億元增加到新台幣77億元，增幅約為11%。以法布瑞氏症為例，台灣有400多名患者，2020年的藥費超過新台幣20億元。