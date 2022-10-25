長榮航（2618）睽違25年再度拓點歐洲新航線，25日首航台北–米蘭航線，首航米蘭爆滿。董事長林寶水表示，米蘭航線是解封後長榮航開闢的第一條新航線，也是亞洲第一條新增的義大利航線，象徵著航空市場邁入復甦階段，義大利是台灣對歐雙邊貿易第三大國，堪稱黃金直飛航線，開通後為長榮航空歐洲布局開啟新的篇章。

長榮航空（2618）於今(25)日首航台北-米蘭航線，特別於桃園國際機場舉行首航儀式，由長榮航空林寶水董事長及孫嘉明總經理共同主持，並邀請交通部王國材部長、交通部民航局林國顯局長、交通部航政司何淑萍司長、外交部歐洲司姚金祥司長、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長、義大利經濟貿易文化推廣辦事處紀大為(Mr. Davide Giglio)代表等貴賓共襄盛舉，為長榮航空歐洲佈局開啟新的篇章。

長榮航空董事長林寶水於致詞時表示：「台北-米蘭航線為本公司在解封後開闢的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段，對我們來說意義重大。

林寶水說，義大利是台灣對歐雙邊貿易第三大國，雙方互惠的快速通關政策，讓台灣民眾在義大利也能體驗快速通關的便利性，這條黃金直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利，我們也希望義大利的旅客能多加利用長榮航空綿密的飛航網絡，前來台灣旅遊及經商，或經由台灣轉往亞洲各大城市」。

長榮航空台北-米蘭航線，每周飛航二班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務。