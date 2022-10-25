葉蒨文、林子祥26年前挺過風風雨雨宣布結婚，近年兩人常頂著一頭白髮復出上節目，大展歌喉，讓人羨慕起夫妻倆果真「白頭到老」的情誼，而近來網上傳出林子祥夫妻「突然富貴」，砸了1.29億人民幣（約5.7億台幣）買下廣州江景豪宅，前屋主是前中國足球國家隊成員郜林，但葉蒨文經紀人已否認。

61歲葉蒨文與75歲林子祥1983年在導演楊凡引薦下結緣合作，在人氣大漲之際，兩人也因此傳出曖昧火花，林子祥甚至為此宣布與前妻吳正元離婚，1996年梅開二度與葉蒨文再婚，讓女方一度被貼上第三者標籤，但兩人後來以行動證明是彼此的真愛，26年來感情依舊甜蜜，近期更開始大方上歌唱節目，掀起歌迷滿滿回憶殺。

葉蒨文、林子祥近年復出頂著一頭白髮。（圖／翻攝自葉蒨文SallyYeh微博）

葉蒨文過去談婚姻之道，強調不管有什麼感受都會誠實跟林子祥說，若意見不和就會互相妥協，彼此各退一步，葉蒨文更表示，自己的偶像就是林子祥，「這輩子最大驕傲就是嫁給我的偶像」。而去年林子祥上節目《我們的歌3》被張碧晨爆料和葉蒨文私下真實感情，透露林子祥某次替孫紅雷慶生，挑明要請客，卻在埋單時發現沒帶錢包，急忙用「老人手機」打給太太葉蒨文救火，結果葉蒨文更妙，慌張之下發現自己根本記不得提款卡密碼，最後齊秦和張碧晨跳出相救，才化解吃霸王餐的危機。

傳林子祥夫妻花1.29億人民幣買豪宅。（圖／取自新浪娛樂）

據《新浪娛樂》報導，最近傳出林子祥夫妻發大財，花了1.29億人民幣買下前大陸足球隊成員郜林位於珠江新城匯悅台的豪宅，而當年郜林買下該房花費約4000多萬人民幣（約1.7億新台幣），若屬實有賣出郜林將淨賺將近9000萬人民幣（近4億新台幣），但對此，葉蒨文經紀人代為否認買家不是他們，房地產代理公司也發聲明表示搞錯人，買家並非林子祥夫婦，一切僅是烏龍。