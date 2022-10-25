蘇納克（Rishi Sunak）的成長與家人

在英國在任僅44天的最短命首相特拉絲（Liz Truss）下台後，42歲的印度裔前財相李奇‧蘇納克（Rishi Sunak）出線，成為保守黨新黨魁，並確定接任首相。而他龐大的財富隨即成為熱門話題，英國小報紛紛以《財神當家》 （Richie Rich）主角「小富豪李奇」（Richie Rich）的名字來稱呼他。

據《新聞周刊》（Newsweek）24日報導，星期泰晤士報富豪排行榜（Sunday Times Rich List）估計，蘇納克和身為印度IT巨頭女兒的阿克莎塔．莫西（Akshata Murthy）共同身價達7.3億英鎊（近270億台幣）。而他是自從1980年代末富豪榜誕生以來，第一位上榜的一線政治人物。

蘇納克曾任職高盛集團（Goldman Sachs），擔任避險基金經理，累積了不少財富，後來娶了印度軟體巨擘印福思（Infosys）共同創辦人納拉亞納‧莫西（Narayana Murthy）的女兒，更是富上加富。

今年4月，蘇納克還擔任英國財政大臣時，經營時尚品牌的妻子阿克莎塔雖然在海外有收入，但以她是沒有英國「定居」身份的印度公民為由，並未在英國納稅而引發爭議。在一陣喧騰後，阿克莎塔終於同意納稅，並表示雖然她的作為完全合法，但許多人認為，那並不符合她身為大臣夫人的角色。

儘管蘇納克的身價在民主國家領袖中傲人，但和北韓最高領導人金正恩的50億美元（近1616億台幣）身價，還有俄羅斯總統普丁由莫斯科研究公司「國家政策研究院」（National Strategy Institute）顧問貝爾柯夫斯基（Stanislav Belkovsky）估計達700億美元（近2.3兆台幣）的身價相比，還是差遠了。

蘇納克（Rishi Sunak）曾因妻子以不具英國「定居」身份的印度公民為由 未在英國納稅而引發爭議

其他民主國家領導人的身價如下：

*美國總統拜登—他雖常自稱為「中產階級」總統，但據《富比士》（Forbes）雜誌分析公開紀錄顯示，到6月為止，他的身價約為800萬美元（近2.6億台幣）。

*法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）—他在進入政界前，是頂尖投資銀行家，累積了數以百萬美元計財富。但隨著他投身政界，資產卻逐漸縮水，據英國《每日快報》（Daily Express）報導，如今他的身價為540,815美元（近1750萬台幣）。