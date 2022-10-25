距離年底九合一大選投票日僅剩約1個月，各候選人積極催票，但民進黨台北市長候選人陳時中近日掃街卻接連被民眾怒嗆，國民黨台北市前議員羅智強認為，原先高高在上的指揮官，如今到處惹人嫌，只能說一切皆有因緣果報。

羅智強今（25）日在臉書表示，陳時中離開後援會讚聲不絕的同溫層，走上街頭拜票，一大早站路口被住戶大罵「吵死了」，進入市場除了被攤商嗆「為什麼3+11沒有會議紀錄」、「部長不懂百姓的苦」，還被買菜的婦人酸「擋疫苗又擋市場」、「踩著1萬多屍體要過去」、「把台北市民當白X嗎？」

「原來高高在上的指揮官，怎麼搞得到處惹人嫌？」羅智強感嘆指出，種什麼因、得什麼果，若當初陳時中不擋疫苗、不護航高端，防疫公平對待藍綠執政縣市、疫苗採購不搞黑箱作業，如今又怎會自食惡果？

羅智強提到，高雄市前市長韓國瑜說陳時中怎麼越選越苦，他認為是因為陳時中仇恨值屢創新高，「出門就擔心是否被十面埋伏、四面遭嗆，怎麼能不苦？」