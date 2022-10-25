【旅奇傳媒/編輯部報導】臺東縣政府積極為發展慢經濟觀光，連結發展在地產業，也讓行經南迴地區的旅客有個休憩的好場所，於大武漁港耗資近4億工程經費興建南迴驛主體工程，日前正式開幕，為台九線公路正式點亮巨龍的眼睛。

臺東縣政府副縣長王志輝表示，縣府3年來積極盤點及整合發展南迴地區資源，包括醫療能量的提升、搭配地景舉辦南迴藝術季、推動部落旅遊及農村再生願景，南迴地區已做好迎接觀光客的準備，而南迴驛正是串聯產業，推動在地慢經濟產業的重要平台，期盼帶動地方觀光與產業，並希望能夠成為旅人「難忘的回憶」，而不再是回家「太難」。

▲全臺最美公路休息站「南迴驛」正式開幕，盼推動慢經濟產業。 圖：臺東縣政府農業處漁業科／提供

南迴驛主體工程2022年完成啟用，同時迎來三地集團南仁湖進駐經營，以公私夥伴合作關係，共同打造南迴公路新地標與最大休憩站，隨著台九線道路改善工程啟用、草埔隧道開通，南向旅客到訪臺東便捷許多，縣府持續推動南迴地方發展，推動地方創生，除了歷年邀請藝術家團隊辦理南迴藝術季，融合在地藝術美學，另積極推展部落旅遊及部落食尚，帶領旅客深入體驗原民文化，也發展農村深度旅遊，建立南迴農遊品牌，打造堆疊出更豐富的南迴特色，感謝南仁湖集團提供的營運服務，期盼今天南迴驛的正式開幕，讓往來南迴公路的旅人及縣民，不再是「難回」，而是能帶走滿滿「難忘的回憶」。

▲透過南迴驛開幕，串接地方美食品牌、藝術季、部落旅遊，刺激南迴地區產業發展。 圖：臺東縣政府農業處漁業科／提供

南迴驛以燈塔意象做設計，形塑特殊新穎的曲線造型，樓高兩層建物共560坪，提供賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，另規劃上千坪腹地停放車輛。大部分空間主體則保留給臺東在地優質品牌，包括知名的東河包子、使用臺東天然無污染有機食材與藥草做料理的原生植物園、以及臺東縣政府重點培育的原住民阿粨專門店粨發粨粽等等，亦不定期設有農業創生展售攤位，儼然成為臺東好物展售櫥窗。

南迴驛除了提供休憩及旅服設施，臺東在地業者已有至少10家進駐，廠商於9月底起試營運期間，平日營業額已近15萬，假日則迎來超過30萬高峰，帶給大武地區有別以往的產業型態，期盼扶植連結在地產業，藉此帶動地方發展。後續可望串聯「南迴藝術季」、「部落旅遊」、「台東光祭」及「東海岸國際衝浪賽」等觀光文藝活動，帶給遊客除了休憩放鬆、欣賞海景、採購農漁特產外，亦可感受薈萃豐富的人文氣息及澎湃深沉的藝術力量，歡迎大家前來共同見證臺東成為「一萬人來一百次」的好客城市。

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