免費送東西竟然沒人要！一名住公寓8年的網友日前感嘆住公寓都沒有鄰居出來串門子、聯絡感情，就連最近他拿小黃瓜、秋葵去管理室分送給住戶們，也沒有人要，感嘆住公寓都沒有人情味，對此，網友們解釋，應該是因為現在家裡開伙少了，或是怕未來被討人情債，所以不敢拿。

這名網友在臉書「匿名2公社」分享住公寓8年的感想，坦言常常聽到有人說住公寓不好，他覺得真的是事實，一到晚上家家戶戶門窗緊鎖，看不到人出來串門子，就連在樓梯間遇到，也不見得每一個人都認識，只會問是住幾樓的。

原PO說，他是很好客的人，常常分享東西，但最近種植的小黃瓜、秋葵收成，拿去分送給其他住戶時，居然沒人要拿，感嘆公寓住戶們怎麼都這麼冷漠，「這年代要送東西給人也沒人要，是多怕我下毒啊！」

對此，網友們紛紛留言：「因為現在家裡開伙少了，改送錢很快就領完了喔」、「兩個原因不拿1.沒在下廚2.拿人手短、吃人嘴軟，不要欠人情最好」、「有些人平常送東西是為了將來討人情債，誰敢拿」「其實我也不會想要，因為我家根本沒在煮」。

還有網友回應「上下班都累死了誰還有空跟你串門子」、「很好啊，鄰居不打交道不錯，鄰居太熟就會有過多的人情世故，過多的人情壓力甚至干涉太多，淺交最好」、「大樓真的會讓人變冷漠，但是現在透天住宅也是很冷漠喔」，但也有人喜歡原PO這種熱情鄰居「你這種熱情人少見了欸，好想有這種會交換美食的鄰居」。