多數男生為和心愛的女生求婚，都會策畫驚喜，北市中山區一間咖啡店老闆表示，近日咖啡店二樓被一名男子包場當作求婚場地，當天布置時，女主角突出現，又看到男友的Snoopy雨傘和閨密的雨傘一起放在店門口，女子情緒瞬間崩潰轉身就要離開，老闆不知所措，只好說出她男友正在二樓布置求婚場地，女子才知道自己誤以為男友偷吃，令老闆忍不住說，「我不小心奪走了她興奮、感動的第一次，要怪就怪男子的Snoopy雨傘」。

咖啡店老闆近日於臉書粉專指出，男子把咖啡店二樓包場作為求婚場地，但男子沒有提前到場布置，導致女子準時赴約，老闆為了讓男子求婚順利，詢問女子要喝什麼飲品，好拖延時間。

女子表示，和男友有訂位，並問男友是否已抵達，老闆緊張地說，「你們應該是包場在二樓，但二樓還在整理，要稍等一下」，女子質疑為何是包場而不是訂位，手裡一邊拿著手機打電話給男友，神情有些緊張。

過幾分鐘後，女子發現男友放在門口的Snoopy雨傘，問老闆「我看到我男友的雨傘在這，他已經在二樓了嗎？」眼看著女子就要上樓，老闆急忙阻止，這時女子露出驚訝的眼神說，「對不起，我有點不舒服，現在想要離開，可以不上去嗎？」

老闆為挽回局面撒謊說，她的男友要她先喝一杯手沖，沒想到女子情緒崩潰地說自己已沒有心情，「他為什麼要做這件事，沒考慮過我的心情嗎？他這樣的行為，我值得嗎？」老闆說，「值得，他這麼努力整理場地求婚，就是在乎妳」。

老闆說完這句話的瞬間，女子驚訝地用手摀住嘴、眼眶泛淚地說，「我的天啊！原來是求婚，我以為是…天啊！」老闆這才知道女子因看到男友Snoopy雨傘和閨密的雨傘放在一起，誤以為男友偷吃，令老闆忍不住說，「我不小心奪走了她興奮、感動的第一次，要怪就怪男子的Snoopy雨傘」。

故事引發5千多名網友留言，「女主角剛剛在心中坐了一趟大怒神加笑傲飛鷹吧」、「內心小劇場滿滿，差點就......」、「一句話救了3個人，佩服咖啡老闆」、「這女朋友平常是偵探嗎？男朋友跟閨密的傘都記得」、「不就是喝杯咖啡，搞得好像在汽旅抓姦一樣」、「這個故事太猛啦」。