張姓、陳姓男子2人在羅姓男子經營的線上百家樂、博奕網站下注，羅男為向2人追債，將討債「走路工」成本灌在2人身上，找人發送「欠債不還」傳單、在陳母的腳踏車店「站崗」、叫囂「黑店」 讓店無法營業等方式，向2人母親催討逾300萬元，讓陳母氣到血壓一度飆高，台北地檢署依恐嚇取財等罪起訴羅男及討債集團共7人。

起訴指出，經營線上百家樂、博奕網站的羅男，疑交付帳號供友人張男、陳男下注，認為帳號下注的款項及虧損，均應由張、陳2人負責，因此找討債集團向2人追債，甚至將支付討債集團的開銷強灌至2人身上，導致2人須負擔遠超過其下注的金額。

羅男2018年9月間打電話及傳LINE訊息給張男「人是你介紹的，你要負責」、「不出來的話你就躲好」，因張男仍未付款，羅男及討債集團遂於數天後一再前往張男基隆住處，由於張男懼怕而未出面，羅男對張母恐嚇要拿出9萬5000元幫兒子還債，否則將對她兒子不利。

張母報警，警方到場查證討債集團成員身分後，要求討債集團離去，討債集團離去時卻將數十張註明張男個資、照片、身分證背面影本及欠債不還字樣的討債傳單，塞進鄰居信箱或拋散四周地面。張男畏懼不己，遂請母親出面與羅男相約到派出所簽和解書，並支付9萬5000元給羅。

去年8月，羅男及討債集團前往陳男新北市中和區的戶籍地追債，因陳男躲債不在該處，而陳母在該處經營腳踏車店，羅向陳母恐嚇300萬元，並對店內客人說該店是黑店，欠錢不還，不要來這邊修車，討債集團並揚言將每天找人到店內站崗，直到還錢為止。

由於陳男還不出錢，討債集團遂自去年9月2日下午起，糾眾到該店搬椅子坐在店門口兩側驅趕客人，妨害其營業，陳母見狀氣得報警，血壓一度飆高至200毫米汞柱，警方雖驅離討債集團，但討債集團仍一再前往該店驅趕客人，事後張母、陳母2人報警處理。

警方今年6月間拘提、搜索羅男及討債集團成員，查扣犯罪所得1萬5000多元，並將羅男等人送辦。檢察官調查後，依恐嚇取財、恐嚇取財未遂罪起訴羅男及討債集團共7人。