消息面：

1.英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）周一在《華爾街日報》論壇上表示，美國擴大對中國的半導體出口管制措施，這樣的地緣政治問題是無可避免的事，因為美國絕對不會想在這場美中競賽裡敗陣。他並重申美國必須把先進晶片的製造從亞洲帶回歐美地區，也再度提到台灣對全球科技供應鏈至關重要，但局勢卻非常不穩定，供應鏈需要重新取得平衡，未來50年，晶圓廠坐落在哪裡很重要。

此外，英國《金融時報》周一刊登題為「台積電：迫於科技冷戰的台灣晶片業者」的專題報導，稱部分分析師認為台灣在全球半導體產業取得主導地位，反而使自己身陷險境，儘管積電一再重申基於種種因素，並不看好美國本土複製台灣半導體產業，但美方基於戰略考量料將減少對台灣的依賴，晶片製造撤離台灣將成為必然趨勢。受此打擊，隔夜台積電ADR重挫近4%。習近平牢牢掌控中共中央政治局常委，未來台海緊張局勢可能進一步升高，亦給台積電帶來壓力。

2.美國司法部周一起訴兩名中國公民，指控此2人為間諜，為某中國電信商收買情報，試圖阻撓美方對該中國電信商發起法律行動。該法律文件並未公開涉案公司名稱，但以情節敘述來看，被認為「該中國電信商」應該指的是華為。

3.南韓工業組織Federation of Korean Industries公布，以標普Capital IQ為基準，今年1至9月，全球市值前百大國際晶片業者中，中國就佔了42家，美國佔28家，台灣佔10家、日本有7家。南韓只有三星電子、SK海力士和SK Square等三家企業上榜，此外，在2018年曾躍居榜首的三星電子今年排名下滑至第3名，落後台積電與輝達（Nvidia）。

4.標普全球（S&P Global）美國10月製造業採購經理人指數（PMI）初值由9月的52下滑至49.9，落後市場預期的51，並為兩年來首次跌破榮枯分界線50。服務業PMI初值由9月份的49.3下滑至46.6，遠不及市場預期的49.5。綜合PMI跌至47.3，為連續第4個月呈現萎縮，並低於市場預期的49.3。

5.匯豐銀行固定利率工具研究部門主管Steven Major表示，高齡化、高負債和貧富不均等在新冠疫情爆發之前影響美國經濟的問題仍然存在，因此該國在通膨回落和經濟在硬著陸之後，聯準會可能在未來3年至5年內再度將其基準利率調降至近零水準，也就是重返疫情爆發前的水準。

6.摩根大通總裁Daniel Pinto表示，聯準會可能需要將利率調升至5%才可以抑制通膨，但經濟勢必付出代價，可能處於較深的衰退一段時間。此外，Pinto警告地緣衝突將成為股市的黑天鵝，俄烏戰爭與台海危機可能導致股市出現意外劇烈的波動。

7.英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）當選保守黨黨魁，他將在周二會見國王查理斯三世後出任首相，周一STOXX 600指數收漲1.4%。

8.英國首相人選抵定，周一英鎊一度急升0.94%，報1.1409美元，惟尾盤小跌0.16%，報1.1129美元。美元指數一度回落0.48%，報111.47，尾盤微升0.089%，報111.93。分析師表示，聯準會可能放緩升息步伐，美元的強勁升勢可能告一段落。

9.儘管日本政府疑似連續第二個交易日進場干預，但似乎阻擋不了日圓的下跌趨勢，隔夜紐約市場日圓大跌1.4%，報149.71兌一美元，再度進逼150防線。根據東京貨幣市場券商估計，上周五日本政府可能動用5.4兆～5.5兆日圓（約361.6億～368.3億美元）阻貶日圓，再創歷史新高紀錄。日本政府迄今未證實是否進場干預。

10.美國10年期公債殖利率一度大跌8.5個基點，觸及4.127%，但之後反彈拉回7.9個基點，報4.291%，令科技股表現受抑。尾盤10年期債息報4.2508%，仍較上周五創下15年高點的4.337%下滑。

11.強勢美元仍給金價帶來壓力，但數據顯示美國商業活動疲弱，給金價帶來支撐，周一紐約期金收跌0.1%，報每盎司1654.1美元。

12.市場擔心中國的石油需求前景，以及強勢美元帶來壓力，周一紐約期油收跌47美分或0.55%，報每桶84.58美元，盤中一度重挫2.85%，報每桶82.63美元。倫敦布蘭特期油收跌24美分或0.25%，為每桶93.26美元。