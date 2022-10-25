在揮別疫情，迎接曙光之際，華航發表 2023 年月曆，由世界著名旅遊景點發想，首次推出掛曆「翱翔天際 一圓完美」及桌曆「當世界和你招手」兩種主題，以不同面貌展現，帶領旅客連結過往旅行回憶，期待與世界再次美好相逢。

2023 年桌曆與插畫家馬賽 Kyo 攜手合作，「當世界和你招手」運用實景照片與插畫堆疊呈現。封面以世界知名景點的當地語言，向即將出發的旅人問候；翻開內頁是華航飛航亞洲、美洲、歐洲、大洋洲等地 12 個主要航點，象徵通往每個國家的入口，進而探索當地的著名地標及文化風情，在色彩繽紛的城市中隱藏著許多小彩蛋，值得慢慢品味。

華航肩負台灣與世界連結的使命，挺過疫情挑戰，在機師、空服員的引領下重新一探海外美景。1 月台北的天燈緩緩升空，意味新的一年由台灣出發，帶領旅客與世界重逢；2 月在前往日本大阪的道路上沐浴櫻花雨，享受生氣蓬勃的大和之美；5 月倚坐英國倫敦泰唔士河畔，與泰迪熊共享浪漫英式下午茶。12 個城市用各自的語言向旅人們問候，歡欣鼓舞地等待大家到來，也呼應主題「The World Awaits You」。

2023 年掛曆以「圓」的意象串聯世界景點，「翱翔天際 一圓完美」象徵疫情過後生生不息的活力，日本和傘的圓散發優雅美感、越南順化香村的圓是風調雨順的祈願、台灣野柳的圓代表滴水穿石的堅持，透過感受人文、風景的獨特魅力，展現華航成就每趟圓滿旅程。掛曆為台灣限定發行，更顯其珍貴收藏價值。

華航 2023 年掛曆及桌曆以不同主題與畫面設計呈現，依使用族群規劃版型及功能性，兼顧實用需求及視覺新鮮感。期盼 2023 年來自世界的旅客在華航陪伴下重返天空，展開睽違已久的異國旅行。