中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際事務研究所所長王義桅25日在大陸《環球時報》撰文指出，中共二十大報告開篇提出三個「務必」之一「務必敢於鬥爭、善於鬥爭」。中國外交部副部長馬朝旭指出：「敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點」。一些媒體咬文嚼字，故意將強調鬥爭精神與「攻擊性」等詞彙畫上等號，藉機攻擊炒作「中國威脅」。越是如此，越有必要講清楚中國外交為何強調鬥爭、跟誰鬥爭及如何鬥爭的問題。

中國外交強調「鬥爭精神」不是尋求對抗，而是在維護自身利益與促進國際公平正義方面的「天行健，君子以自強不息」。

王義桅認為，為何強調外交鬥爭？中國越是走近世界舞台中央，遇到的反作用力甚至阻力越大；過去主要體現為依託現行體系內的既有成果實現快速發展，現在則要更多地從「應用」模式轉向「原創」模式。但這被美西方視為「挑戰」「威脅」，在繼續堅持和平發展與合作共贏等原則、繼續順勢而為同時，中國還需與國際社會志同道合者攜手應對試圖破壞世界發展大勢的逆全球化衝動，這個過程需要發揚鬥爭精神。

同時，不僅中國與世界關係變了，世界本身也在改變。中國發展也進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，必須居安思危、未雨綢繆，「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。在這個時代背景下，中國外交也須強調鬥爭精神，需要增強鬥爭本領、注重鬥爭藝術。

王義桅稱，跟誰外交鬥爭？一是跟一些過時的思想鬥爭，跟思維路徑依賴鬥爭，跟恐美崇美媚美心態鬥爭。二是跟霸權主義、強權政治鬥爭。中共二十大報告明確指出，全面推進中國特色大國外交，推動構建人類命運共同體，堅定維護國際公平正義，宣導踐行真正的多邊主義，「旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑」。三是圍繞涉台、涉港、涉疆等一些具體事務的外交鬥爭，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

王義桅表示，如何開展外交鬥爭？在更加強調鬥爭精神的今天，除了繼續及時回應和反擊，更要敢於「你打你的，我打我的」，要有更加積極主動的外交布局、更多積極主動的外交敘事甚至戰略敘事。這就要求在「敢於鬥爭」的同時，更要「善於鬥爭」。

需要指出的是，中國外交強調的「鬥爭」不是對抗，相反正是為了爭取和展現更大程度的包容，比如相對於美國執政精英鼓噪的「民主對抗專制」敘事，中方著力發展全過程人民民主、推動構建人類命運共同體等理念和實踐。

王義桅強調，同時，善於鬥爭還要能夠最大限度地爭取國際社會中間力量，在團結多數的過程中展現鬥爭藝術和技巧，在對時與勢的把握中做到有理有利有節，最終目的是為捍衛國家利益進行有力有效的鬥爭。