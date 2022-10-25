在影集《洛基》中壓軸現身的征服者康，跨界出現在電影宇宙。（迪士尼提供）

漫威電影宇宙第5階段首部作品《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》，將於2023年2月農曆新年過後開春全台大銀幕登場，首支預告及海報於今日全球同步亮相。繼《鋼鐵人》、《美國隊長》、《雷神索爾》和《蜘蛛人》後，前兩集超乎預期且節節高升、分別創下超過5億及6億美元全球票房的《蟻人》，也加入具有3集以上的漫威獨立系列電影行列。

曾隨第2集《蟻人與黃蜂女》來台宣傳造成轟動的「蟻人」保羅路德與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉再度領銜主演，「黃蜂女科學家老爸」麥克道格拉斯和「第一代黃蜂女」蜜雪兒菲佛也應聲歸隊，長大成為亭亭玉立青少女的「蟻人女兒」由新加入的亮麗新秀凱瑟琳紐頓飾演，前2集導演派頓瑞德也繼續執導。

《蟻人》系列的主角們上回出現時為3年多前的《復仇者聯盟：終局之戰》，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告以延續前2集的幽默風格開場，蟻人史考特一貫自嘲幽默的風格，認為有前科的他怎麼樣也不該是復仇者聯盟的料，更翻出常被誤認為蜘蛛人的糗事，接著揭曉蟻人女兒凱西已經長大成為亭亭玉立的青少女，而且還繼承父親系統工程師衣缽，聰明絕頂具有科學家頭腦、發明能夠更便捷通往量子領域的「量子衛星」，卻未料把自己和所有家人傳送進去。

形同高科技外星世界的量子領域，是一個人類所知宇宙底下的神秘宇宙，在那裡等著他們的，竟為於第4階段影集《洛基》短暫壓軸現身的征服者康，並提供把他們送回地球的「交換條件」。《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於2023年2月在台上映。