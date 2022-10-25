41歲的港星張柏芝和謝霆鋒婚後育有2子，2011年宣布離婚後一度暫別演藝圈，專心照顧兒子，近年來她因參與綜藝《乘風破浪的姐姐》人氣再度翻紅，具有不俗的吸金能力。近日，她在社群平台上曬出一則游泳影片，窈窕身材令人羨慕，卻意外引發網友猜測拍攝者是誰。

女星張柏芝《乘風破浪的姐姐2》人氣再度暴漲，過去在直播平台開始帶貨工作，創下了1億人民幣（約4.4億元台幣）的營業額，是今年第一位單場銷售破億的女明星，吸金能力相當驚人。此外，除了在直播時個性親民，熱愛和觀眾互動外，平時的社群平台上，也常見她分享生活點滴。近日，她在社群平台上曬出一則游泳短片。意外引發網友熱議。

張柏芝過去在直播帶貨時創下銷售額紀錄。(圖/微博)

在影片中可見張柏芝穿著泳裝，皮膚白嫩有光澤，一點也看不出來已經42歲還是生過小孩的媽了。她在泳池中來回擺動四肢，優雅動作讓她好似一條在水中搖擺的美人魚。另外，她還在影片中透露她的兒子也喜歡運動，看起來時常一起運動，可見母子感情相當好。

然而，自從張柏芝2018年無預警爆出生下第三胎兒子Marcus的消息後，網友們就非常好奇張柏芝新歡的真面目。在影片之中，拍攝者的身影透過大鏡子被眼尖的網友發現，就有人猜測是不是Marcus的生父。但也有粉絲出面澄清，表示「應該是助理。」