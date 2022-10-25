台灣之心為犬貓手術後，志工為飼主細心講解犬貓術後照護須知。（台灣之心提供）.

台灣之心愛護動物協會睽違2年，日前再度踏上澎湖，並首次與澎湖縣家畜疾病防治所合作，十月間舉辦4天的下鄉絕育行動，協助動物醫療資源較難取得的澎湖。台灣之心指出，本次活動為澎湖超過280隻犬貓完成絕育，其中也包含防治所內收容的所有未絕育母犬，為離島的遊蕩犬貓源頭絕育盡一份心力。

台灣之心說，該協會在澎湖下鄉絕育行動中，遇到一位在地居民因家中工廠腹地廣大，有近10隻浪犬定居於此，長久以來生育數次，讓工廠主人相當困擾。其中一隻浪犬較不親人，始終無法帶到絕育活動會場，因此向台灣之心求助。

台灣之心前往現場協助經過一番搜尋後，發現不親人的母犬躲藏於一輛廢棄汽車底下，工廠主人二話不說直接開怪手將廢棄汽車吊起，最終順利將母犬帶回活動現場完成絕育，也完結了工廠主人長年的憂心。

台灣之心指出，為讓4天活動達到最佳效益，台灣之心統籌組織20人的工作團隊，除協會工作人員之外，也包含獸醫師、獸醫助理及志工，從民眾報到至手術後照護叮嚀等環節都一手包辦。

台灣之心表示，以離島的遊蕩犬貓族群來說，短時間下鄉絕育行動確實不足以作出顯著的改變，但還是能解決民眾對於犬貓個體不斷繁殖的困擾。期待離島動物醫療資源能提升，未來能由澎湖自行進行長期且大規模的遊蕩犬貓源頭絕育計畫。