33歲「最正主播」蔡尚樺日前穿著一襲低胸裝踏上金鐘獎紅毯，因衣服尺寸太小，讓她34E上圍幾乎要呼之欲出，引來兩極評論，她雖第一時間尷尬解釋，仍止不住罵聲。昨(24日)她寫下心靈雞湯，說：「小部分人不喜歡你，是因為你不夠虛偽；大多數人喜歡你，是因為你夠真實」，而她還是會堅持真誠待人，網紅「聞氫哥」回應：「會詆毀妳的只有兩種人，追不到你的男人，跟不如妳的女人」，引來蔡尚樺親自回應了。

針對金鐘戰袍掀起爭議，蔡尚樺在典禮進行時就親自回應網友沒有故意要擠出滿滿凶器，純粹是因為衣服尺寸不合，事後她表示因為上次登紅毯，被媽媽稱胸部「太散」，她才決定下定決心改穿這件「超集中」的禮服，「但好像太極致了，效果也不好，然後調整完就沒有上台（領獎）了」，並高EQ表示好的、壞的評論都會虛心接受。

蔡尚樺發文。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

昨蔡尚樺包緊緊，曬出回歸主播甜美氣質的美照，上半身穿緊身黑衣，下半身改穿豹紋長裙，她似乎仍對網友評論有些介意，只好對自我喊話說：「小部分人不喜歡你，是因為你不夠虛偽；大多數人喜歡你，是因為你夠真實，我始終相信一誠抵萬惡～真誠永遠是人生最好的必殺技！」，更透露該張美照背後的藏鏡人就是媽媽，笑說：「我媽好會幫拍網美照哈哈」。

聞氫哥替蔡尚樺加油打氣。（圖／翻攝自蔡尚樺臉書）

見此，聞氫哥替她打氣說：「會詆毀妳的只有兩種人，追不到你的男人，跟不如妳的女人」，蔡尚樺笑回：「難怪你沒追過我」，其他網友則跟著虧說：「是不敢追妳」、「這留言有愛」、「聞氫哥，我懷疑你在撩人家但是我沒證據」、「原來詆毀我的女人是因為覺得不如我，看到這個我的心情好很多了」。