入圍8項金鐘獎的《良辰吉時》以奇幻寫實、黑色幽默的劇情突破重圍，斬獲5項大獎。劇情奇幻又充滿黑色幽默，獲得大批觀眾喜愛。不過超級燒腦的劇情也讓許多人大喊看不懂，今天帶你揭密這部得獎台劇《良辰吉時》在演什麼？一起來看！

詭異「猴子童謠」鋪陳劇情 每集都有人死亡

2022最燒腦台劇之一《良辰吉時》，由侯孝賢監製、黃熙擔任編劇及導演，找來眾多超強演技派，張艾嘉、李康生、薛仕凌、楊祐寧、謝欣穎、姚以緹、白潤音、瑞瑪席丹組成黃金陣容，共演出7集單元劇。

以童謠「星期一，猴子穿新衣；星期二，猴子肚子餓……猴子死翹翹。」作為劇情架構，每集開頭都會出現一隻魁儡猴子，集數也是安排7集呼應星期一、星期二、星期三⋯⋯，每集解尾還會像農民曆一般，顯示「喜忌」呼應劇情，頗有詭異氛圍。

《良辰吉時》每一集中會出現「死亡情節」，第一集是三兄妹替父親辦後事、第二集是到公墓找墓碑、第三集則是命懸一夕的小男孩等，連結劇中所用的虛構地名「太平市」，更暗示這是一部演繹生死的黑暗寫實戲劇。

平行時空一人分飾多角 張艾嘉「吳月女」貫穿全劇《良辰吉時》為單元劇，每集都是不同劇情，因此會出現部分演員一人分飾多角，像是李康生、謝欣穎、姚以緹、周采詩等在不同的集數會有不同的身分。李康生在第一集中扮演禮儀師，第四集變成金紙舖老闆；段鈞豪在第二集是紅燈區的男子，第三集則演出警察。

不過有些角色在不同故事中，會以相同身份登場，這時要特別注意劇情發展，因為同一個身份在不同劇情中可能是有因果關係的，也因此讓《良辰吉時》情節燒腦加倍。全7集中唯一用同一個名字登場的就是張艾嘉飾演的「吳月女」，這個角色類似陰陽兩界的擺渡人，在每一集中死亡的角色都會去和吳月女聊天，吳月女可說是《良辰吉時》中的關鍵核心角色。